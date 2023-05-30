Тбилиси, 30 мая, 2023, 12:39 — ИА Регнум. Грузия не обязана вводить антироссийские санкции вслед за Евросоюзом, так как не является членом ЕС, заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе 30 мая журналистам. Об этом сообщил «Первый канал Грузии».

Energy.gov.ge Каха Каладзе

Он прокомментировал недовольство ЕС тем, что Грузия не запретила авиасообщение с Россией, несмотря на то что это сделали европейские государства. Политик напомнил, что Грузия является независимым и суверенным государством, которая стремится к евроинтеграции, но еще не достигла цели.

«Когда у нас будет статус [кандидата в ЕС] и мы станем страной — членом Евросоюза, конечно, будем принимать решения, которые отвечают общим интересам», — сказал Каладзе.

Как сообщало ИА Регнум, 10 мая 2023 года президент России Владимир Путин отменил запрет на прямые полёты в Грузию, действовавший с 2019 года. Грузинское правительство поддержало это решение, две российские авиакомпании получили разрешения на рейсы в Тбилиси и Кутаиси.

Вашингтон и Брюссель негативно восприняли шаги по экономическому сближению России и Грузии. 29 мая послы 27 стран Евросоюза и самого ЕС в Тбилиси провели демарш, в ходе которого заявили, что у них вызывает беспокойство возобновление авиасообщения между Россией и Грузией, в то время как члены союза отказались от этого.

При этом в июне 2022 года Еврокомиссия отказалась предоставить Грузии статус кандидата на вхождение в ЕС, хотя Молдавия и Украина получили его. Повторное рассмотрение этого вопроса должно пройти в конце 2023 года.