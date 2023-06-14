Стокгольм, 14 июня, 2023, 14:25 — ИА Регнум. Расследование теракта на «Северных потоках» в Швеции рассчитывают завершить к осени, заявил 14 июня прокурор Матс Юнгквист в интервью «Шведскому радио».

Zuma/TASS Место утечки газа на газопроводе «Северный поток — 2»

Возглавляющий расследование диверсий на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» Юнгквист ответил на вопрос о том, когда будет готов предъявить обвинения ответственным за теракт.

«Я надеюсь, что осенью мы сможем договориться по вопросу обвинения», — сказал прокурор.

Он пояснил, что такая задача стоит на сегодняшний день. По его оценке, расследование близко к окончанию.

Прокурор Швеции добавил, что в расследовании участвуют коллеги из Германии. Подробностями о взаимодействии с Берлином, в том числе о встрече с прокурором и следственной группой из Германии, он делиться не стал.

Теракт на СП и СП-2 произошёл 26 сентября 2022 года в водном пространстве Дании и Швеции. Оба трубопровода вышли из строя в результате серии взрывов. Власти Швеции под предлогом сохранения конфиденциальности отказались допускать к расследованию страны ЕС, кроме Германии и Дании.

Россию также не допустили к расследованию. Кроме того, на Западе выдвинули версию о том, что Россия причастна к терактам. Президент РФ Владимир Путин назвал взрывы на СП и СП-2 терактами.

По данным, полученным в ходе журналистского расследования Сеймура Херша, взрыв организован США и Норвегией. На Западе заявили об украинском следе.