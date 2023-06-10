Брюссель, 10 июня, 2023, 11:31 — ИА Регнум. ЦРУ США уведомило власти Бельгии об украинском следе в подрывах газопроводов «Северный поток». Об этом 10 июня сообщил бельгийский телеканал RTBF.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток

По информации канала, в конце сентября 2022 года, через несколько дней после теракта на газопроводе, военная разведка Бельгии получила информацию от американцев.

«Речь идёт о предполагаемой роли Украины в диверсии», — говорится в сообщении.

Также RTBF ссылается на издание De Tijd, написавшее об участии Украины в подрыве «Северных потоков». Отмечается, что Киев может быть замешан в одной из самых жестоких и опасных атак на европейскую энергетическую инфраструктуру.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что взрывы на «Северных потоках» стали результатом целенаправленной диверсии, у Кремля есть данные о причастности к этой диверсии англосаксов, а все остальные детали могут быть выявлены только в ходе прозрачного международного расследования.

Ранее западные СМИ со ссылкой на источники выдвигали и другие предположения, в том числе о вине в совершении диверсии «проукраинской группировки». Президент России Владимир Путин назвал такие версии «полной чушью», отметив, что теракт, очевидно, готовился на государственном уровне и что теоретически в нём были заинтересованы США.