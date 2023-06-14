Санкт-Петербург, 14 июня, 2023, 13:28 — ИА Регнум. Режиссёр Александр Сокуров находится в больнице на плановом обследовании. Об этом 14 июня рассказала его помощница Маргарита Афонина.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Сокуров

По словам помощницы, которые привело РИА Новости, в ситуации с госпитализацией режиссёра нет ничего страшного.

«Это всё абсолютно плановая история… Он на плановом обследовании», — сказала она.

Уточняется, что сам режиссёр ответил на телефонный звонок, однако не стал говорить о своём состоянии, сославшись на то, что пока не может говорить.

Как передавало ИА Регнум, ранее Telegram-канал «112» сообщил, что Сокурова экстренно госпитализировали в одну из петербургских больниц. Отмечалось, что у режиссёра проблемы с сердцем. Также указывалось, что его направили в реанимационное отделение.