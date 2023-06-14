Санкт-Петербург, 14 июня, 2023, 12:02 — ИА Регнум. Советского и российского режиссёра Александра Сокурова экстренно госпитализировали в одну из больниц Санкт-Петербурга. Об этом 14 июня сообщил Telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Сокуров

По информации источника, у 72-летнего режиссёра стало плохо с сердцем и его направили в реанимационное отделение.

Также указывается, что Сокуров находится в сознании.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июня Telegram-канал «112» сообщил, что телеведущий Валдис Пельш попал в больницу в Москве из-за проблем со здоровьем. Отмечалось, что шоумен пожаловался на сбои в работе сердца и его положили в отделение сложных нарушений ритма сердца.

Позднее директор телеведущего Табриз Шахиди заявил, что Пельш проходит плановое обследование. Он подчеркнул, что у шоумена нет никаких проблем со здоровьем.