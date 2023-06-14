Минск, 14 июня, 2023, 13:21 — ИА Регнум. Белоруссия готова без колебаний ответить на агрессию, но те провокации, что в последнее время проводит Украина, не являются агрессией, и ответ на них не должен быть чрезмерным. Об этом 14 июня заявил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Он отметил, что чрезмерный ответ может спровоцировать начало третьей мировой войны.

«Красные линии для меня — это полномасштабная агрессия», — сказал Лукашенко.

При этом белорусский президент считает, что конфликт на Украине скоро закончится, для этого есть существенные предпосылки.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия станет участником конфликта на Украине, если хотя бы один украинский солдат зайдёт на белорусскую территорию. Он пригрозил в этом случае «жесточайшим» ответом.

В Государственном пограничном комитете Белоруссии в январе 2023 года сообщили, что украинская сторона устраивает провокации на белорусской границе, но пограничники на них не поддаются.

26 февраля на военном аэродроме Мачулищи под Минском была попытка совершить диверсию против самолёта ВКС России А-50. Белорусские правоохранители задержали подозреваемого сотрудника украинских спецслужб. В мае Лукашенко сообщил, что участились случаи проникновения в Белоруссию диверсантов.