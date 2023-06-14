Москва, 14 июня, 2023, 12:46 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Адам Делиханов («Единая Россия»), участвующий в специальной военной операции (СВО) на Украине, не погиб и не ранен. Об этом 14 июня сообщил в Telegram-канале глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»).

Михаил Метцель / POOL / РИА Новости Адам Делиханов

«Адам Делимханов жив и здоров», — написал Картаполов.

Он призвал не верить пропаганде.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в СМИ сообщили о ранении Делимханова, что он якобы находится на лечении. После этого глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что не может выйти с ним на связь. Он также пообещал украинской разведке вознаграждение за данные, по каким позициям ВСУ нанесли удар, чтобы найти Делимханова.