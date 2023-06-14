Грозный, 14 июня, 2023, 12:12 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Адам Делимханов («Единая Россия») не выходит на связь, заявил 14 июня глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Я сам не могу никак выйти на Адама Делимханова. На связь он не выходит», — написал Кадыров.

Он предложил украинской разведке дать информацию о том, по какому именно месту и по каким позициям ВСУ нанесли удар. Он пообещал вознаграждение за эту информацию и содействие.

Ранее телеканал «Звезда» распространил информацию о том, что Делимханов ранен в зоне СВО. Канал опроверг информацию о гибели Делимханова и уточнил, что раненый находится под наблюдением медиков.