Грозный, 7 января, 2023, 14:13 — ИА Регнум. Командиры подразделений «Ахмат» из Чечни находятся в полном здравии, прекрасном расположении духа и настроены только на победу. Об этом 7 января написал глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в социальной сети.

Иван Шилов ИА REGNUM Кадыров

Он напомнил, что в последние время злые языки раскачивают новости о якобы гибели в зоне проведения спецоперации того или иного командира из Чечни.

Кадыров отметил, что депутат Госдумы России (ЕР) Адам Делимханов посетил на марьинском направлении расположение подразделений из Чечни, побеседовав с командиром батальона «Запад-Ахмат» МО России Исмаилом Агуевым, начальником отдела МВД РФ по Курчалоевскому району Чечни Рустамом Агуевым, командиром полка спецназа «Север-Ахмат» имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МО РФ Зайнди Зингиевым и его заместителем Хасейном Мудуевым.

«Наши отважные командиры в полном здравии и прекрасном расположении духа. Они настроены только на победу. Никакие трудности не смогут сломить этот боевой настрой, который они передают всему личному составу своих подразделений», — рассказал глава республики.

Он добавил, что такая ситуация наблюдается по всей зоне ответственности чеченских воинов на всех направлениях.

«Как бы ни трепались наши европейские «правдорубы» и сочинители фейков, от их сказок нам ни тепло, ни холодно, а простым жителям ЧР — тем более», — отметил Кадыров, сообщив, что люди и так уже знают, кто они есть на самом деле и кто их кукловоды.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рамзан Кадыров рассказал о своем здоровье. Он принял извинения от папы Римского Франциска за его слова о чеченцах и бурятах. При этом глава Чечни посоветовал всем, кто впредь будет делать какие-то заявления о чеченцах, быть аккуратнее.

30 декабря из Чечни была отправлена еще одна группа добровольцев для участия в СВО. В этот многонациональный отряд вошли чеченцы, русские, ингуши и десятки представителей других народов Российской Федерации.

Читайте также: Рамзан Кадыров рассказал о своем здоровье, опровергнув слухи