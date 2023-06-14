Вашингтон, 14 июня, 2023, 11:02 — ИА Регнум. Польская сторона не поддержит кандидатуру премьер-министра Дании Метте Фредериксен на пост генерального секретаря Североатлантического альянса (НАТО). Об этом 14 июня сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники из числа чиновников Евросоюза.

U.S. Department of State Метте Фредериксен

По словам последних, в Варшаве считают, что в современных условиях избрание Фредериксен не будет соответствовать потребностям НАТО. Также Польша считает, что новый генсек НАТО должен быть выходцем из стран Восточной Европы.

Отмечается, что власти Польши, наряду с несколькими другими восточно-европейскими государствами, считают, что назначение генсеком альянса выходца из находящейся рядом с Россией страны или государства бывшего Советского Союза будет сигналом для Москвы.

Также указывается, что ввиду этого некоторые из стран предлагают назначить на пост генсека НАТО премьер-министра Эстонии Каю Каллас, однако страны Западной Европы считают такую возможность излишне провокационной.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июня действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что уверен в том, что альянс сможет найти ему достойного преемника. Он отметил, что занимает эту должность уже девять лет и теперь её должен занять кто-нибудь другой.

Полномочия Столтенберга на посту генсека НАТО завершаются в сентябре текущего года, но он может продолжить свою работу в течение ещё нескольких месяцев, до момента согласования альянсом преемника. Ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявляла, что имя нового генсека блока может быть объявлено на июльском саммите альянса в Вильнюсе.