Мелитополь, 14 июня, 2023, 09:22 — ИА Регнум. На фоне неудачных попыток контрнаступления украинских войск Киев может устроить новую провокацию против Запорожской АЭС. Об этом 14 июня сообщил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожская АЭС. Энергодар

«Киевский режим на фоне неудачных попыток наступления на запорожском фронте может решиться на новую провокацию в отношении Запорожской АЭС», — привело его слова РИА Новости.

Рогов отметил, что украинские военные после подрыва Каховской ГЭС продолжают планировать форсировать Днепр в Херсонской области и около Энергодара. Также глава движения уточнил, что вероятность, что руководство ВСУ попытается осуществить этот план, по его мнению, является большой.

При этом ранее украинская армия неоднократно предпринимала попытки форсирования Днепра, пресекавшиеся российскими военными. Также ВСУ неоднократно пытались наносить удары по ЗАЭС и прилегающей к ней территории.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июня советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что ядерную безопасность на ЗАЭС, несмотря на подрыв украинскими боевиками Каховской ГЭС, обеспечат полностью. Он рассказал, что для обеспечения необходимого для охлаждения ЗАЭС количества воды со Смоленской АЭС направили передвижную насосную станцию. Советник главы «Росэнергоатома» уточнил, что основным «источником зла» для ядерной безопасности является Киев.