Энергодар, Запорожская область, 14 июня, 2023, 02:28 — ИА Регнум. Ядерная безопасность на Запорожской АЭС (ЗАЭС) на фоне ситуации с разрушением Каховской ГЭС будет обеспечена в полном объеме. Об этом 13 июня заявил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в эфире телеканала «Россия-24».

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожская АЭС

«Мы можем достаточно уверенно говорить о том, что ядерная безопасность на Запорожской атомной электростанции будет обеспечена в полном объеме», — уточнил Карчаа.

Как пояснил представитель «Росэнергоатома», для обеспечения необходимого для охлаждения ЗАЭС количества воды со Смоленской АЭС направлена передвижная насосная станция. Также Карчаа указал, что главным «источником зла» для ядерной безопасности является украинский режим. И если не будет этой угрозы и будут применены международные усилия, полностью исключающие вариант, связанный с силовым захватом станции украинскими войсками, то со всем остальным можно справиться и ядерная безопасность будет обеспечена в полной мере.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, он отправился на Украину, где встретится с президентом Владимиром Зеленским. В ходе визита Гросси также намерен посетить Запорожскую АЭС.