Москва, 14 июня, 2023, 07:54 — ИА Регнум. Личные данные у почти 80 миллионов граждан России удалось похитить русскоязычным интернет-мошенникам. Об этом 14 июня рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в беседе с РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

Как пояснил Кузнецов, в русскоязычном сегменте Сети есть «теневой» интернет. Говорящие по-русски представители теневого интернета могут находиться в разных странах мира, но для них на сегодняшний день целевыми мишенями стали Россия и российские структуры. Таких кибермошенников, по утверждению Кузнецова, активно работает в русскоязычном интернет-сегменте около миллиона.

По словам Кузнецова, сегодня в теневом интернете доступны сервисы, которые находятся в «облаках» и фактически являются уже готовыми кол-центрами с личными данными граждан. В таких базах, как утверждает Кузнецов, находятся данные около 80 млн человек, а количество украденных строк превышает 500 миллионов. При этом часть информации из разных строк дублируется, либо в разных строках содержится разная информация, касающаяся одного и того же человека.

Ранее ИА Регнум сообщало, что число атак хакеров на компании в России выросло как минимум вдвое за последнее время. Злоумышленники стали активнее применять вирусы-шифровальщики, DdoS-атаки, а также взлом с целью кражи персональных данных и последующей их публикации, при этом все типы нападений могут применяться комбинированно.