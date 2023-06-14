Вашингтон, 14 июня, 2023, 06:59 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Вегас» в пятом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) одержал победу над «Флоридой» со счетом 9:3 и впервые в своей истории стал обладателем Кубка Стэнли.

НХЛ

Заброшенными шайбами в составе «Вегаса» отметились Марк Стоун (12’, 38’, 55’), Николас Хейг (14’), Алекс Мартинес (31’), Райлли Смит (33’), Майкл Амадио (40’), Иван Барбашев (49’) и Николас Руа (59’). У проигравших отличились Аарон Экблад (23’), Сэм Рейнхарт (49’) и Сэм Беннетт (52’).

Финальную серию плей-офф хоккеисты «Вегаса» выиграли с общим счётом 4:1. Единственный раз «Флориде» удалось одержать победу в третьей встрече со счетом 3:2 по итогам овертайма.

Как передавало ИА Регнум, 5 апреля хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз», за который выступает российский нападающий Александр Овечкин, лишился шансов на выход в плей-офф НХЛ после поражения «Баффало Сэйбрз» от «Флорида Пантерз» со счетом 1:2. Команда впервые с 2014 года не смогла пробиться в финальную стадию турнира.