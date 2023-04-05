Вашингтон, 5 апреля, 2023, 09:11 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз», за который выступает российский нападающий Александр Овечкин, впервые с 2014 года не смог выйти в плей-офф Национальной хоккейной лиги. Об этом стало известно в среду, 5 апреля.

Сергей Фадеичев/ТАСС Российский нападающий Александр Овечкин

Математических шансов на выход в плей-офф «Вашингтон Кэпитаз» лишился после поражения «Баффало Сейбрз» от «Флорида Пантерз» со счетом 1:2. Овечкин в четвертый раз в карьере не сыграет в Кубке Стэнли.

В регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги 2022/23 «Вашингтон Кэпиталз», набрав после 77 матчей 77 очков, занимает лишь 13-е место в турнирной таблице Восточной Конференции.

19 марта «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги 2022/23 потерпел поражение от «Сент-Луис Блюз» со счетом 2:5. Несмотря на крупное поражение, российскому хоккеисту Александру Овечкину удалось установить личный рекорд, набрав в 16-й раз за карьеру 65 очков по системе гол+пас за один сезон НХЛ.