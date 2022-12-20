Москва, 20 декабря, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Международные IT-компаний, уйдя из России, потеряли в 2022 году 700 млрд рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 декабря, об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

Иван Шилов ИА REGNUM it

«Мы не боялись конкуренции и как показывают цифры, до начала СВО в этой конкуренции доля наших российских производителей, поставщиков росла. Во-вторых, в общем компании зарубежные ушли самостоятельно, при этом потеряв значимую часть выручки. По нашим оценкам, потери международных IT-компаний, которые прекратили свою деятельность на территории страны, только в 2022 году составили 650-700 млрд рублей. То есть они отказались от этой выручки, ушли и в этом смысле мы их не выгоняли», — сказал он в ходе «правительственного часа» в Госдуме.

Шадаев отметил, что российская сторона была готова с ними успешно конкурировать.

«Мы считаем, что эта конкуренция — залог успешного развития. Если взять, как «Яндекс» конкурирует с Google, конечно, это позволяет «Яндексу» развиваться. И в этом смысле мы этой конкуренции не боялись», — добавил он.

По словам министра, теперь конкурировать предстоит с теми странами, которые готовы с Россией кооперировать и делать совместные проекты.

«Таких стран достаточно много. Мы сейчас видим большой запрос со стороны Латинской Америки, Ближнего Востока, Азии на российские технологии, на совместные проекты. Мы здесь точно не будем изолированы», — сказал Шадаев.