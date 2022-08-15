Москва, 15 августа, 2022, 09:53 — ИА Регнум. В России может появиться совет для чистки реестра IT-компаний, аккредитованных для получения налоговых и других льгот. Его планирует создать Минцифры, пишет «КомерсантЪ» со ссылкой на топ-менеджера крупной компании.

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По данным источника, в министерстве уже формируется соответствующая группа экспертов. А проект приказа главы Минцифры об учреждении совета направлен 5 августа главам крупнейших российских профильных ассоциаций, в том числе «Руссофт», «Отечественный софт», РАЭК и др.

В результате аудита Минцифры России из реестра будут исключены непрофильные предприятия и компании. На сегодняшний день в реестре российских IT-компаний насчитывается более 27 тысяч организаций.

ИА REGNUM ранее сообщало, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России намерено расширить взаимодействие с Генпрокуратурой РФ.

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