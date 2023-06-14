Москва, 14 июня, 2023, 03:43 — ИА Регнум. Центр комплексных беспилотных решений разработал беспилотный летательный аппарат FPV-типа, способный работать в любых погодных условиях. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор ЦКБР Дмитрий Кузякин.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

«Ультиматум» — новейший представитель универсальной линейки FPV-дронов «Джокер». Наше изделие может работать в тяжёлых погодных условиях. На планете нет такого ветра и потока воды, которые могли бы сбить «Ультиматум», — рассказал Кузякин.

По его словам, беспилотник способен выполнять поставленные задачи даже при очень низких отрицательных температурах. В частности, в рамках испытаний БПЛА успешно прошёл проверку функциональности при температуре минус 29 градусов.

Как передавало ИА Регнум, в начале месяца новейший российский дрон-камикадзе «Привет-82» прошёл апробацию в Министерстве обороны России. По словам генерального директора конструкторского бюро «Око» Вадима Жернова, беспилотник успешно завершил все необходимые испытания и показал соответствие заявленной технической документации.