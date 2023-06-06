Москва, 6 июня, 2023, 18:43 — ИА Регнум. Новейший российский дрон-камикадзе «Привет-82» прошёл апробацию Министерстве обороны РФ. Об этом 6 июня сообщил совладелец и генеральный директор конструкторского бюро «Око» Вадим Жернов.

Кадр из видео с канала: Гроші Дрон-камикадзе «Привет-82» прошёл апробацию Минобороны РФ.

«Получили протокол о том, что мы прошли апробацию Министерства обороны. Это было 19 мая», — приводит его слова РИА Новости.

Отмечается, беспилотник проверили на заявленные разработчиками дальность и время полёта со штатной нагрузкой на дистанцию 10 км. Была показана способность передачи управления дроном в полёте от одного оператора к другому.

Также в ходе испытаний аппарат штатно запустился, устойчиво управлялся на всём протяжении полётов, осуществлял манёвры, отключал и включал двигатели при отработке пикирования на цель, а также отработал повтор атаки в бесшумном режиме.

Кроме того, дрон продемонстрировал способность сохранения работы каналов управления и передачи данных, когда противником применяются комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Как ранее сообщало ИА Регнум, 2 июня в КБ «Око» заявили, что дроны «Привет-82» прошли испытания перед боевым применением в зоне специальной военной операции. В ходе тестов осуществлены проверки дальности полёта, радиоканала и устойчивость к воздействию комплексов РЭБ.