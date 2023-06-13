Голая Пристань, Херсонская область, 14 июня, 2023, 01:54 — ИА Регнум. Уровень воды в попавших в зону наводнения после разрушения Каховской ГЭС Алешках и Голой Пристани Херсонской области снизился практически до нулевой отметки. Об этом 14 июня сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.

khogov.ru Владимир Сальдо

«Уровень воды в Алешкинском и Голопристанском муниципальных округах снизился практически до нулевой отметки и составляет 0,1 и 0,25 метра соответственно», — уточнил Сальдо.

Кроме того, Сальдо указал, что в Новокаховском городском округе уровень воды остаётся без изменений и составляет пять метров.

Также врио главы Херсонской области указал, что в Новой Каховке в течение суток провели специальную обработку пяти двухэтажных домов, откачали воду из четырёх домов, за всё время вода была откачана из 22 домов. Также вывезены 102 кубометра мусора. В пунктах временного размещения организована работа по выдаче гражданам, пострадавшим в связи с разрушением Каховской ГЭС, справок о подтверждении факта проживания в зоне ЧС и утрате предметов первой необходимости.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как рассказал Сальдо, наводнение в Херсонской области, вызванное разрушением Каховской ГЭС после обстрелов со стороны ВСУ, начало ослабевать, вода постепенно уходит из городов и других населённых пунктов.