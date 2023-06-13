Майами, США, 13 июня, 2023, 22:34 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп прибыл на заседание по делу о вывозе секретных документов из Белого дома в суд Майами. Об этом 13 июня сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Ожидается, что политик примет участие в слушании в качестве обвиняемого. Заседание суда будет закрыто для журналистов. При этом данная мера не распространяется на остальные слушания, так как их будет проводить другой судья.

Сторонники экс-главы Белого дома собрались недалеко от здания суда в кепках и других головных уборах с надписью Make America Great Again. Группа поддержки Трампа принесла с собой плакаты с лозунгами: «Майами за Трампа!» и «Мы любим Трампа!» Эти же фразы выкрикивают собравшиеся сторонники политика.

Ранее ИА Регнум сообщало, что судья Джонатан Гудман, который будет председательствовать в ходе вынесения обвинений бывшему президенту США Трампу по делу о ненадлежащем хранении секретных документов, запретил СМИ вести фото — и видеосъёмку появления экс-главы Белого дома в суде.

Гудман отметил, что съёмка судебного процесса может помешать обеспечению безопасности в зале суда.