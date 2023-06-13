Москва, 13 июня, 2023, 19:15 — ИА Регнум. Российская армия продолжит избирательно наносить удары по объектам на территории Украины и не будет атаковать гражданскую инфраструктуру и жилые кварталы, как делают ВСУ. Об этом 13 июня заявил президент Владимир Путин на встрече с военкорами.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская армия

«Мы и дальше будем избирательно работать. Не будем делать так, как эти придурки лупят по гражданским объектам, по жилым кварталам», — сказал Путин.

В качестве примера избирательного удара он назвал уничтожение штаб-квартиры Главного управления разведки Украины и удары по украинской энергосистеме. Президент добавил, что это было ответом на пресечение Киевом «красных линий». Он также в целом назвал спецоперацию ответом на недопустимые действия украинских властей, развязавших вооружённый конфликт на территории Донбасса в 2014 году.

Ранее Путин заявил, что украинские власти действуют, как террористический режим, и подчеркнул, что Москва не может применять методы, используемые Киевом. Путин также допустил, что на территории Украины придётся создать санитарную зону, чтобы исключить атаки на территорию России.