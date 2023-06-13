Москва, 13 июня, 2023, 18:49 — ИА Регнум. Власть, установившаяся на Украине, действует террористическими методами, и Россия не может действовать аналогичными методами. Об этом 13 июня заявил президент Владимир Путин на встрече с военкорами.

Дарья Драй ИА REGNUM Владимир Путин

Он отметил, что в России ведут борьбу с террористами, работающими на Украину, часть результатов этой работы известна общественности. Президент напомнил о задержаниях украинских агентов и сотрудников спецслужб.

«Мы, в отличие от сегодняшних властей Украины, не можем действовать террористическими методами, у нас все-таки государство, страна, а там режим», — сказал Путин.

В апреле 2023 года директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что с начала специальной военной операции на Украине российские спецслужбы предотвратили на территории страны 118 попыток совершить теракт или диверсию. Киев старается вербовать молодёжь, в том числе несовершеннолетних. Нападения готовят в том числе на образовательные учреждения и на объекты транспорта.