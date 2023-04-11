Москва, 11 апреля, 2023, 12:48 — ИА Регнум. Агрессивную идеологическую и вербовочную кампании ведут в отношении российских граждан украинские спецслужбы и их кураторы на Западе. Об этом заявил 11 апреля председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников, сообщает информационный центр НАК.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Бортников

В ходе заседания НАК по профилактике терроризма в сфере образования и молодёжной среде Бортников отметил, что «украинские спецслужбы и их западные кураторы развернули агрессивную идеологическую и вербовочную обработку» российских граждан в условиях проведения Россией военной спецоперации.

В первую очередь киевский режим рассчитывает вовлечь в диверсионно-террористическую и экстремистскую деятельность молодое поколение. Так, с февраля 2022 года в России предотвращено 118 преступлений террористической направленности, исполнить которые должны были молодые люди, в том числе несовершеннолетние, говорится в сообщении.

Председатель НАК добавил, что серьёзная угроза связана с попытками подготовки вооружённых атак на образовательные организации. Планируют такие нападения отдельные учащиеся, попадающие под влияние деструктивных субкультур.

«Отдельные из них координируются с территории Украины», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Бортников заявлял о психологической обработке молодых людей через социальные сети и клоны компьютерных игр с имитацией терактов. Он также говорил, что выявлять террористов-одиночек до совершения ими атак сложно из-за слишком свободного интернета.