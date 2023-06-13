Москва, 13 июня, 2023, 16:46 — ИА Регнум. В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий освобождение от уголовной ответственности участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Документ опубликовали 13 июня на сайте законодательного органа.

Иван Шилов ИА REGNUM

Если проект закона примут, он будет распространятся участников СВО и на тех, кого призвали на военную службу в период мобилизации или в военное время. Авторы документа предлагают освобождать от уголовной ответственности за преступления лёгкой и средней степени тяжести.

«Последующее освобождение от ответственности и погашение судимости будет возможно в связи с получением государственной награды либо в связи с увольнением с военной службы», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Если закон примут, он начнёт действовать в день официальной публикации, но он будет касаться и тех, кто совершил преступления до этой даты. Контролировать поведение осужденных до их освобождения будут командиры воинских частей.

Законопроект внесли на рассмотрение депутаты Госдумы от «Единой России» Павел Крашенинников, Ирина Панькина и сенатор Андрей Клишас.

Как сообщало ИА Регнум, в мае Комиссия правительства по законопроектной деятельности отказалась поддержать законопроект от депутата Госдумы Михаила Матвеева (КПРФ), предложившего освободить от частичной мобилизации тех, кто не проходил военную службу. В комиссии отметили, что обязанность защищать Родину предусмотрена Конституцией.