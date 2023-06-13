Москва, 13 июня, 2023, 13:48 — ИА Регнум. Актёр Иван Охлобыстин рассказал, что его друга и коллегу Михаила Ефремова, отбывающего наказание после смертельного ДТП в 2020 году, не взяли добровольцем для участия в спецоперации России на Украине. Об этом он заявил 12 июня в интервью Youtube-каналу Metametrica.

Владимир Трефилов/РИА Новости Актер Михаил Ефремов

«Он хотел, его не взяли. Он больной, пожилой человек. С такой трагедией. Уломанный, изломанный. Дай Бог, чтобы он возвратился на сцену», — поделился Охлобыстин.

Он также назвал Ефремова хорошим человеком и гениальным актёром и режиссёром.

ДТП со смертельным исходом, виновником которого стал Ефремов, произошло 8 июня 2020 года в центре Москвы. Нетрезвый актёр выехал на своём внедорожнике на встречную полосу и столкнулся с автомобилем службы доставки, водитель которого впоследствии скончался от полученных травм.

Вину в произошедшем артист признал, и 8 сентября того же года Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы. Актёр обжаловал приговор, и 22 октября суд сократил срок заключения до 7,5 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Также Ефремов выплатил 3 миллиона рублей компенсации трём потерпевшим по делу о ДТП. Артист полностью раскаялся в совершённом деянии.