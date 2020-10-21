Москва, 21 октября, 2020, 13:21 — ИА Регнум. Ещё трое потерпевших по делу о смертельной аварии в центре Москвы, виновником которой стал актёр Михаил Ефремов, получили компенсации за моральный вред. Об этом 21 октября сообщил один из адвокатов артиста Роман Филиппов.

Пресс-служба Пресненского суда Михаил Ефремов в зале суда

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Уточняется, что деньги в размере 1 млн рублей каждому от имени Ефремова на счета потерпевших перевёл его адвокат.

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Как заявил в беседе с ТАСС другой адвокат актёра Пётр Хархорин, в связи с выплатой компенсаций вопрос с гражданским иском в Хамовническом суде Москвы был закрыт.

Напомним, о готовности выплатить актёра Михаила Ефремова выплатить троим потерпевшим по 1 млн рублей в качестве компенсации ущерба накануне, 20 октября, в Мосгорсуде, где рассматривается апелляционная жалоба на приговор актёру, заявил адвокат артиста Пётр Хархорин. Ранее компенсацию в 1 млн рублей получил ещё один потерпевший по делу — сын погибшего в автоаварии Сергея Захарова Виталий.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября Пресненский суд Москвы вынес актёру Михаилу Ефремову обвинительный приговор. За смертельное ДТП, которое он устроил в центре Москвы, артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима.