Москва, 27 мая, 2023, 14:53 — ИА Регнум. В Москве на территории рынка «Садовод» произошёл пожар, сообщили 27 мая ТАСС в экстренных службах.

Валерий Шарифулин/ТАСС Сотрудник пожарной службы

«На 25-й линии рынка «Садовод» начался пожар», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного главка МЧС уточнили, что очаг возгорания находится на третьих этажах трёх торговых павильонов.

Как сообщало ИА Регнум, 25 мая возгорание случилось в жилом доме для служащих Московской конторы Государственного банка, построенном в начале XIX века, в центре Москвы.

В связи с пожаром перекрыто движение по внутренней стороне Бульварного кольца. Информация о пострадавших не поступала.