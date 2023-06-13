Вашингтон, 13 июня, 2023, 10:46 — ИА Регнум. Американский актёр и продюсер Трит Уильямс, известный по ролям в «Однажды в Америке», «Любовь вдовца», «Волосы», «Марафонец», погиб в автокатастрофе в возрасте 71 года, сообщила 13 июня газета New York Times.

IMAGO/Faye Sadou/Global Look Press Американский актёр и продюсер Трит Уильямс

Актёр умер в понедельник, 12 июня, после того, как внедорожник врезался в его мотоцикл в Дорсете, штат Вирджиния. По данным полиции штата Вермонт, авария произошла ближе к вечеру недалеко от границы штата Вермонт и Нью-Йорк. Уильямс не смог избежать столкновения. Он получил травмы не совместимые с жизнью.

Теперь полиция ведёт расследование.

Уильямс родился в Стэмфорде в штате Коннектикут в 1951 году. Его отец был ветераном Второй мировой войны, который позже работал в фармацевтической компании, а мать владела школой парусного спорта и плавания. Уильямс начал сниматься в кино ещё в седьмом классе. Одной из его самых громких ролей была роль хиппи в фильме 1979 года «Волосы». Он получил известность, сыграв полицейского, ставшего информатором, в фильме 1981 года «Принц города» и капитана лодки в боевике 1998 года «Глубокое восстание». Кроме того, Уильямс снялся в телесериале «Эвервуд» о нью-йоркском нейрохирурге, который начинает новую жизнь со своей семьей в горах Колорадо после того, как его жена гибнет в автокатастрофе. Также он сыграл детектива на пенсии в сериале HBO 2022 года «Мы владеем этим городом». На счету актёра более 120 ролей в фильмах и сериалах.