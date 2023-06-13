Кривой Рог, Украина, 13 июня, 2023, 07:25 — ИА Регнум. Промышленные предприятия получили серьезные повреждения в результате серии взрывов в Кривом Роге. Такое заявление сделал 13 июня бывший мэр города Юрий Вилкул, видеозапись опубликовало украинское издание «Страна».

Иван Шилов ИА REGNUM Кривой Рог

«Разрушены промышленные предприятия», — рассказал Вилкул.

При этом местные власти, включая сына экс-мэра Александра Вилкула, не сообщали о разрушениях на территории промышленных предприятий города, произошедших в результате взрывов.

Информация о возможных пострадавших в результате взрывов не сообщается.

Ранее ИА Регнум сообщало о серии взрывов, прогремевших в Киеве, Днепропетровске, Кривом Роге, Харькове и других городах Украины после объявления воздушной тревоги.

В ночь на 13 июня воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.