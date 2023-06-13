В Кривом Роге заявили о разрушении промышленных предприятий после взрывов
Экс-мэр Кривого Рога Вилкул заявил о разрушении промышленных предприятий в результате взрывов
Кривой Рог, Украина, 13 июня, 2023, 07:25 — ИА Регнум. Промышленные предприятия получили серьезные повреждения в результате серии взрывов в Кривом Роге. Такое заявление сделал 13 июня бывший мэр города Юрий Вилкул, видеозапись опубликовало украинское издание «Страна».
«Разрушены промышленные предприятия», — рассказал Вилкул.
При этом местные власти, включая сына экс-мэра Александра Вилкула, не сообщали о разрушениях на территории промышленных предприятий города, произошедших в результате взрывов.
Информация о возможных пострадавших в результате взрывов не сообщается.
Ранее ИА Регнум сообщало о серии взрывов, прогремевших в Киеве, Днепропетровске, Кривом Роге, Харькове и других городах Украины после объявления воздушной тревоги.
В ночь на 13 июня воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.