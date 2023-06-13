Киев, 13 июня, 2023, 04:30 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом 13 июня свидетельствуют данные онлайн-ресурса для оповещения населения украинского министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Сигнал воздушной тревоги прозвучал в 01:35 мск в Николаевской области, а затем режим воздушной тревоги постепенно был распространён на все регионы Украины. В 03:52 мск воздушная тревога была объявлена в западных областях Украины: в Волынской, Ровненской, Закарпатской и Львовской.

Всем гражданам рекомендуется проследовать в укрытия и не покидать их до отбоя воздушной тревоги.

Ранее ИА Регнум сообщало о серии мощных взрывов в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в Киеве. Информация о возможных пострадавших, разрушениях инфраструктуры и других последствиях взрывов уточняется.