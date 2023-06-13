Киев, 13 июня, 2023, 03:46 — ИА Регнум. Серия взрывов прогремела в Днепропетровской и Харьковской областях Украины. Об этом 13 июня сообщает украинское агентство ТСН.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Как следует из данных онлайн-ресурса по оповещению населения украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена практически во всех регионах Украины, кроме западной части страны.

Серия взрывов прогремела в Днепропетровске, Кривом Роге и других населённых пунктах Днепропетровской области, а также в Харькове, в Харьковской области и в Киеве. Информация о возможных пострадавших, разрушениях инфраструктуры и других последствиях взрывов уточняется.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в городе Харькове и в Харьковской области Украины, где ранее была объявлена воздушная тревога, прогремели взрывы.

Накануне воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.