Киев, 11 июня, 2023, 17:27 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Объявление было распространено около 17:00 (время совпадает с московским).

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 11 июня в Харьковской области прогремели взрывы. По предварительной информации, зафиксирована работа системы противовоздушной обороны. С 01:37 (мск) по всей территории региона была объявлена воздушная тревога.

10 июня около 22:00 (мск) сигналы воздушной тревоги прозвучали в Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ территории Запорожской области.

Воздушная тревога в украинских регионах объявляется почти каждый день, иногда — по всей стране. ВС России начали наносить удары по инфраструктуре Украины 10 октября, после теракта на Крымском мосту. Минобороны РФ неоднократно отмечало, что удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.