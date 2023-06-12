Харьков, Украина, 12 июня, 2023, 04:23 — ИА Регнум. В Харькове Харьковской области Украины, где ранее была объявлена воздушная тревога, прогремели взрывы. Об этом в ночь на понедельник, 12 июня, сообщил телеканал ТСН.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«Взрывы раздались в Харькове. По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Ранее сигналы воздушной тревоги также прозвучали в Полтавской, Сумской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Черкасской областях страны. Накануне, как передавало ИА Регнум, воздушную тревогу объявили по всей Украине.

Вооружённые силы России начали наносить удары по военной инфраструктуре Украины 10 октября 2022 года — через два дня после произошедшего на Крымском мосту теракта, за которым, по официальным данным, стоят ВСУ.