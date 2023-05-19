Белград, 19 мая, 2023, 21:17 — ИА Регнум. Граждане Сербии сами приняли решение о военном нейтралитете, они выбрали самостоятельную политику. Об этом 19 мая заявил сербский президент Александр Вучич.

Глава сербского государства вечером в пятницу выступил перед гражданами на площади города-спутника Белграда Панчево. В то же время начался очередной массовый протест оппозиции «против насилия в Сербии» перед зданием Скупщины (парламента) в Белграде.

По словам Вучича, он подвергается внешнеполитическому давлению и нападкам политических оппонентов внутри страны, потому что защищает самостоятельную политику Сербии. В ходе пятничного выступления перед народом, сербский лидер заявил, что граждане сами решают, вводить ли санкции в отношении какого-либо государства.

«Не дам им, чтобы Косово стало независимым, не будут они проводить внешнюю политику Сербии и определять, против кого вводить санкции, а против кого не вводить. Такое решение будет принимать народ Сербии. Народ сказал, что мы — военно нейтральны, и сами будем защищать свою землю!» — сказал Вучич.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Вучич заявил, что Коллективный Запад пытается использовать конфликт на Украине для шантажа и давления на Белград, чтобы Сербия ввела санкции против России. Представители Запада, по мнению Вучича, прекрасно видят развитие Сербии, её экономическую стабильность и рост в разных сферах жизни и поэтому хотят «раздавить» Белград, вынуждая ввести антироссийские санкции. Президент Сербии пояснил, что таким образом Россию хотят лишить одного из немногих нейтрально настроенных союзников в Европе.

Также Вучич заявил, что не верит странам Запада, которые врали Сербии с самого начала, причём осознанно. По словам Вучича, единственная и конечная цель стран Запада — поддержать так называемое Косово и сломить Сербию.