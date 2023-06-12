Киев, 12 июня, 2023, 23:52 — ИА Регнум. Результаты проверки состояния укрытий на Украине назвал неутешительными президент страны Владимир Зеленский 12 июня в своём вечернем видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Как уточнил украинский лидер, на ставке был итоговый доклад по результатам проверки состояния укрытий по всей стране, в самых крупных городах, включая Киев. Результаты проверки президенты Украины назвал, «мягко говоря, неутешительными».

По словам украинского лидера, к 16 июня должны быть готовы проекты решений в отношении ответственных по вопросу укрытий и в отношении обеспечения надлежащего уровня защиты населения.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил после посещения укрытий в Киеве глава министерства стратегических отраслей Украины Александр Камышин, бомбоубежища в украинской столице не соответствуют требованиям, ситуация критическая.

В свою очередь, министр внутренних дел Украины Игорь Клименко после проверки 4800 убежищ указал, что каждое четвертое бомбоубежище на Украине непригодно к использованию либо закрыто.