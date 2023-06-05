На Украине обеспокоились плачевным состоянием бомбоубежищ
В Киеве признали критическую ситуацию с бомбоубежищами
Киев, 6 июня, 2023, 02:17 — ИА Регнум. Бомбоубежища в столице Украины городе Киеве не соответствуют требованиям, ситуация критическая, заявил 5 июня после посещения укрытий глава министерства стратегических отраслей Украины Александр Камышин.
Он сказал, что по итогам второго дня работы комиссии по ревизии укрытий Киева проверена треть объектов.
«Ситуация остается критической: половина проверенных укрытий не готовы», — написал он в своем Telegram-канале.
Всего проверили 1849 бомбоубежищ, 242 из них оказались закрытыми, 596 — не готовыми к использованию.
Как сообщало ИА Регнум, киевляне пожаловались на мэра украинской столицы Виталия Кличко из-за закрытых бомбоубежищ, которые даже не открываются во время воздушной тревоги.
В свою очередь Виталий Кличко заявил, что ответственность за ЧП с бомбоубежищами в первую очередь лежит на главах районных администраций города.