Киев, 6 июня, 2023, 02:17 — ИА Регнум. Бомбоубежища в столице Украины городе Киеве не соответствуют требованиям, ситуация критическая, заявил 5 июня после посещения укрытий глава министерства стратегических отраслей Украины Александр Камышин.

Дарья Драй ИА REGNUM Бомбоубежище

Он сказал, что по итогам второго дня работы комиссии по ревизии укрытий Киева проверена треть объектов.

«Ситуация остается критической: половина проверенных укрытий не готовы», — написал он в своем Telegram-канале.

Всего проверили 1849 бомбоубежищ, 242 из них оказались закрытыми, 596 — не готовыми к использованию.

Как сообщало ИА Регнум, киевляне пожаловались на мэра украинской столицы Виталия Кличко из-за закрытых бомбоубежищ, которые даже не открываются во время воздушной тревоги.

В свою очередь Виталий Кличко заявил, что ответственность за ЧП с бомбоубежищами в первую очередь лежит на главах районных администраций города.