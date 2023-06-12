Варшава, 12 июня, 2023, 23:28 — ИА Регнум. Отношение поляков к беженцам с Украины ухудшилось в том числе потому, что многие прибывающие в Польшу украинцы предпочитают говорить по-русски. Об этом 12 июня рассказал президент Союза украинцев в Польше Мирослав Скорка в интервью The Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские беженцы

Как уточнил Скорка, Союз украинцев получает массу обращений от поляков, которые были готовы помочь украинским беженцам, но у них возникли сомнения в связи с тем, что украинцы, которых они поддержали, продолжают говорить по-русски. Скорка привёл данные весеннего опроса общественного мнения, его результаты подтверждают, что отношение к украинцам у жителей Польши меняется на негативное в связи с тем, что большинство украинских беженцев говорят по-русски.

«Ни у кого нет проблем с тем, что белорусы говорят по-русски, но когда речь заходит об украинцах, люди задаются вопросом, свидетельствует ли это о политических предпочтениях», — пояснил Скорка и добавил, что многим гражданам Польши непонятно, по какой причине находящиеся в их стране беженцы не освоили в полной мере ни украинский, ни польский язык.

На данный момент в Польше, по утверждению властей страны, остаются 950 тысяч беженцев с Украины, а всего там проживают 2,3 миллиона украинцев.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Польше доля граждан, которые поддерживают оказание помощи беженцам с Украины, упала с 62% до 42%. Против размещения беженцев с Украины и обеспечения их питанием за счёт бюджета высказываются 49%. Кроме того, 57% отказались принимать беженцев у себя.

Опрошенные объяснили снижение лояльности к украинским беженцам тем, что приезжие, по их словам, слишком многого требуют («всё им подавай бесплатно») и демонстрируют при этом «отсутствие личной культуры».