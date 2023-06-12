Москва, 12 июня, 2023, 18:58 — ИА Регнум. Председатель московского футбольного клуба (ФК) ЦСКА Евгений Гинер не будет возражать, если голкипер Игорь Акинфеев захочет о завершить карьеру. Об этом глава клуба сказал 12 июня телеканалу «Матч ТВ».

Dynamo.kiev.ua Евгений Гинер

«Если скажет — всё, значит, он закончит. У нас с ним отличные отношения. Игорь — порядочный парень, и он всю жизнь в ЦСКА», — сказал Гинер.

Он подчеркнул, что ЦСКА фактически стал домом для Акинфеева. Председатель ФК также пожелал голкиперу здоровья и подчеркнул, что не в расчёте на его дальнейшую игру, а только потому, что он посвятил жизнь клубу.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июня ЦСКА, победив «Краснодар» завоевал Кубок России по футболу. Ворота москвичей защищал Акинфеев. Он уже седьмой раз получает этот приз в составе клуба.

Акинфеев также играл за сборную России в чемпионатах Европы и мира. Контракт голкипера с московским клубом заканчивается после сезона 2023/2024.