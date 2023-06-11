Москва, 11 июня, 2023, 19:12 — ИА Регнум. Московский ЦСКА одержал победу над «Краснодаром» в суперфинале Кубка России по футболу. Встреча прошла 11 июня на стадионе «Лужники» в Москве.

Фото: Официальный сайт ПФК ЦСКА. Футболисты ЦСКА.

Основное время матча завершилось вничью — 1:1. На 32-й минуте нападающий ЦСКА Фёдор Чалов открыл счёт в матче, реализовав пенальти, назначенный за фол нигерийского форварда «Краснодара» Олакунле Олусегуна, который сбил штрафной площади своей команды полузащитника ЦСКА Константина Кучаева.

На 51-й минуте форвард «Краснодара» Джон Кордоба сравнял счёт, пробив головой после навеса с левого фланга от защитника Кристиана Рамиреса.

В серии пенальти точнее оказались футболисты ЦСКА, победившие со счётом 6:5. Вратарь «армейцев» Игорь Акинфеев отразил удары Жоау Батчи и Олусегуна.

ЦСКА выиграл Кубок России спустя десять лет. В последний раз «армейцы» брали трофей в 2013 году. Тогда в финале они победили махачкалинский «Анжи» в серии пенальти. Всего в активе ЦСКА восемь побед в турнире.

Как сообщало ИА Регнум, перед игрой главный тренер ЦСКА Владимир Федотов заявил, что перед матчем с «Краснодаром» испытывает эмоциональный подъём и ожидает огромное количество болельщиков на трибунах стадиона «Лужники».