Екатеринбург, 21 января, 2023, 19:46 — ИА Регнум. В общежитии Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге произошла массовая драка студентов. Об этом сообщили 21 января в городском управлении МВД.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Полиция

По информации местных СМИ, инцидент начался со словесной перепалки, которую начали иностранные студенты. После этого ссора переросла в драку.

По сообщениям из социальных сетей, дело дошло до огнетушителей, которые распылили в коридорах здания, электрошокеров и поножовщины. В МВД отметили, что информация о причинении ножевого ранения пока не нашла подтверждения.

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку, устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к инциденту.