Уфа, 12 июня, 2023, 10:48 — ИА Регнум. В Башкирии спасатели вызволили из пещеры девушку, которая сорвалась с высоты и получила травмы, сообщили 12 июня в региональном МЧС.

МЧС России

«Девушка сорвалась с 6-метровой высоты и получила травму головы и таза», — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл вечером 11 июня в Киндерлинской (им. 30-летия Победы) пещере в Гафурийском районе. 23-летняя девушка находилась внутри пещеры в 2,5 километра от входа. При этом протяжённость пещеры около 15 км. Спасательная операция длилась 7 часов. Спасателям удалось добраться до пострадавшей и оказать ей первую помощь. Позже на специальных жёстких носилках пострадавшую вынесли из пещеры. Для этого спасателям пришлось осуществить четыре вертикальных подъёма, три спуска различной высоты, а также расширить узкий проход на пути транспортировки.

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Девушку доставили в больницу города Стерлитамак. Её состояние врачи оценивают как среднетяжёлое. У пострадавшей диагностировали закрытый перелом костей таза и закрытую черепно-мозговую травму.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2022 года в Каменске-Уральском в Свердловской области девушка получила смертельные травмы, сорвавшись со скалы. Женщина в составе группы альпинистов-любителей занималась скалолазанием. Поднимаясь на одну из возвышенностей, она сорвалась с высоты нескольких десятков метров. В результате полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.