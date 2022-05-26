Каменск-Уральский, Свердловская область, 26 мая, 2022, 11:51 — ИА Регнум. В Каменске-Уральском Свердловской области девушка получила смертельные травмы, сорвавшись со скалы. Об этом журналистам сообщили в СУ СКР по региону.

ИА REGNUM Альпинизм

Инцидент произошёл вечером 25 мая. Женщина в составе группы альпинистов-любителей занималась скалолазанием. Поднимаясь на одну из возвышенностей, она сорвалась с высоты нескольких десятков метров. В результате полученных травм свердловчанка скончалась на месте происшествия.

Следователи СКР устанавливают обстоятельства трагедии. Проведён осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти альпинистки.