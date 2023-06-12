Москва, 12 июня, 2023, 07:54 — ИА Регнум. Согласно обновлённому рейтингу Ассоциации теннисистов-профессионалов, опубликованному в понедельник, 12 июня, россиянин Карен Хачанов поднялся с 11-го на десятое место. Таким образом, впервые в истории в первой десятке рейтинга оказались трое спортсменов из России.

si.robi Андрей Рублев

27-летний Даниил Медведев опустился со второго места на третье, а 25-летний Андрей Рублёв сохранил за собой седьмую строчку.

Кроме того, в первую сотню мирового рейтинга теннисистов попали ещё трое спортсменов из России. Аслан Карацев поднялся на 48-е место, Александр Шевченко опустился на 92-ю позицию, а Роман Сафиуллин остался на 99-й строчке.

Как передавало ИА Регнум, в конце мая бывшая вторая ракетка мира Даниил Медведев в рамках первого круга Открытого чемпионата Франции по теннису «Ролан Гаррос» уступил бразильскому теннисисту Тьяго Уайлду, находившемуся на тот момент на 172-й строчке рейтинга ATP.