Париж, 30 мая, 2023, 19:48 — ИА Регнум. Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев во вторник, 30 мая, проиграл бразильцу Тьяго Уайлду в матче первого круга Открытого чемпионата Франции по теннису «Ролан Гаррос». Победа досталась представителю Бразилии удачного прохождения квалификации и попадания в основную сетку турнира.

(сс) Dacoucou Даниил Медведев

Таким образом, в следующей встрече Уайлд сыграет с победителем матча между французом Кантеном Гали и аргентинцем Гвидо Пельей. Медведев, в свою очередь, стал первым из покинувших соревнования в мужском разряде россиян. Остальные участники турнира успешно завершили стартовый раунд турнира. В общей сложности, россиянам удалось выиграть 16 из 18 матчей на нынешнем «Ролан Гаррос».

Среди женщин выступление завершила Вероника Кудерметова, уступившая Анне Каролине Шмидловой из Словакии.

Ранее ИА Регнум сообщало о победе Медведева в финале «Мастерса» в Риме. Он одолел датчанина Хольгера Руне. Россиянин выиграл со счётом 7:5, 7:5, и это была его первая победа на грунте на «Мастерсе», несмотря на то, что матч приходилось прерывать из-за дождя.

Медведев занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и владеет 20 титулами под эгидой организации. Лучшим результатом Медведева на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США 2021 года.