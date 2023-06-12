Вашингтон, 12 июня, 2023, 07:22 — ИА Регнум. Ведущая телеканала Sky News Australia Рита Панахи прокомментировала визит президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена на военную базу в Северной Каролине. Отрывок из эфира опубликовали на YouTube-канале Sky News 11 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Панахи, говоря о «потерявшемся в пространстве» Джо Байдене, предложила зрителям взглянуть на отрезок трансляции с прошедшего мероприятия, где американский президент «несколько секунд смотрит в никуда» и выглядит, по её словам, дезориентированным.

Она также упомянула, что Байден уже неоднократно выступал с недостоверными заявлениями, и предложила зрителям решить, достоин ли он находиться в Белом доме.

Как передавало ИА Регнум, в начале месяца президент США Джо Байден упал в ходе церемонии вручения дипломов выпускникам Академии военно-воздушных сил США в штате Колорадо. Позднее бывший медицинский советник Белого дома Джонатан Рейнер, занимавший эту должность при Джордже Буше — младшем, посоветовал американскому президенту использовать трость.