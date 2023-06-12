Пхеньян, 12 июня, 2023, 06:47 — ИА Регнум. Хакеры из Корейской Народно-Демократической Республики за последние пять лет в результате криптоатак украли более трёх миллиардов долларов. Об этом в воскресенье, 11 июня, сообщило издание The Wall Street Journal.

Ivan David Gomez Arce Хакер

По информации источника, одной из жертв кибератак стала студия Sky Mavis, которая занимается разработкой блокчейн-игр. Ущерб, нанесённый хакерами, оценили в 600 миллионов долларов.

«Настоящий всплеск атак в прошлом году был направлен против центральной криптоинфраструктуры по всему миру, где хранятся большие суммы, включая Sky Mavis», — приводит WSJ слова заместителя советника по нацбезопасности США Энн Нойбергер.

Отмечается, что северокорейские хакеры перенаправляли «вырученные» средства на финансирование солидной части программы КНДР по запуску баллистических ракет.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что Корейская Народно-Демократическая Республика может перестать уведомлять Международную морскую организацию (ИМО) о запуске ракет. По данным ЦТАК, северокорейские власти считают резолюцию ИМО политизированной.