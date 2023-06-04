Пхеньян, 4 июня, 2023, 08:00 — ИА Регнум. Резолюцию Международной морской организации (ИМО), осуждающую ракетные пуски КНДР, Северная Корея воспринимает как декларацию отсутствия необходимости предупреждать организацию о запуске ракет. Об этом 4 июня написал комментатор северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК) по международным проблемам Ким Мён Чхоль.

Иван Шилов ИА REGNUM ВС Северной Кореи

«Поскольку ИМО отреагировала на заблаговременное уведомление нашей страны о запуске спутника принятием антисеверокорейской резолюции, мы будем считать это официальным выражением позиции организации, что в нашем заблаговременном уведомлении (о пусках. — Ред.) больше нет необходимости», — сказано в публикации.

Кроме того, Ким Мён Чхоль отметил, что в будущем ИМО будет самостоятельно узнавать о времени запуска спутника КНДР и точках падения ступеней ракеты-носителя, реагировать и нести полную ответственность за все вызванные последствия.

Автор указал на политизированность резолюции ИМО и предположил, что организация подверглась манипуляциям. Представитель КНДР пояснил, что Пхеньян проводит ракетные пуски, учитывая безопасность окружающих стран. При этом КНДР перед запуском спутника по правилам предупредила Службу безопасности на море Японии, сообщила ИМО время запуска и возможные места падения ступеней ракеты-носителя, хотя последнее не является обязательным.

ИМО 31 мая впервые приняла на 107-й сессии Комитета по безопасности на море (MSC) в Лондоне резолюцию, где осудила запуски ракет КНДР как серьезную угрозу безопасности международного судоходства и призвала соблюдать надлежащие правила, включая предоставление предварительного уведомления перед любыми ракетными испытаниями. ИМО впервые за всё время своего существования выпустила документ в виде резолюции.

Ранее ИА Регнум сообщало, что МИД КНДР выступил с резкой критикой Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша за осуждение им неудачной попытки запуска северокорейского военного спутника.