Москва, 12 июня, 2023, 02:40 — ИА Регнум. Лидером минувшего уик-энда (8-11 июня) вновь стал кинофильм «Переводчик» британского режиссёра Гая Ричи, сообщил 12 июня портал kinobusiness.

Иван Шилов ИА REGNUM Кинотеатр

Картина собрала за выходные более 50 млн рублей. На втором месте по кассовым сборам в России и СНГ расположился американский фильм «Трансформеры: Восхождение звероботов», собравший 41,5 млн рублей. Третью строчку рейтинга занимает впервые снятый на борту Международной космической станции российский художественный фильм «Вызов», сборы которого превысили 30 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, фильм «Переводчик» вышел в мировой прокат в апреле, через месяц картину увидел российский зритель. По сюжету сержант армии США Кинли в одиночку возвращается в Афганистан. До этого переводчик по имени Ахмед помог ему выбраться на безопасную территорию из засады и теперь американец хочет вернуть ему долг. В фильме снялись Джейк Джилленхол, Дар Салим, Александр Людвиг, Энтони Старр, Эмили Бичем и другие. Сценаристами выступили Айван Эткинсон и Марн Дэвис.