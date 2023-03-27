Москва, 27 марта, 2023, 16:51 — ИА Регнум. Картина Гая Ричи «Переводчик» выйдет в мировой прокат 20 апреля, на российских экранах фильм появится 18 мая. Цифровым дистрибьютором фильма в России и СНГ выступит «Кинопоиск».

Кадр из фильма Гая Ричи «Переводчик»

Сюжет кинокартины крутится вокруг сержанта армии США Кинли, который в одиночку возвращается в Афганистан. Ранее переводчик по имени Ахмед помог ему выбраться на безопасную территорию из засады и теперь американец хочет вернуть ему долг.

В фильме снимались Джейк Джилленхол, Дар Салим, Александр Людвиг, Энтони Старр, Эмили Бичем и другие, сценаристами выступили Айван Эткинсон и Марн Дэвис.

Как сообщало ИА REGNUM, российские кинотеатры и видеосервисы расширяют свои каталоги новинками корейских, китайских и японских правообладателей на фоне антироссийских санкций. Так, сеть «Москино» стала показывать японские и корейские мультфильмы, а арт-объединение CoolConnections совместно с «Каро» провели фестиваль японского кино.